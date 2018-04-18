У Солсбері проводять хімічне очищення пов'язаних з отруєнням Скрипалів місць

У британському Солсбері група фахівців у вівторок розпочала хімічне очищення місць, що фігурують у справі про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, повідомляє агентство AFP.

"Наразі деконтамінація проводиться на 9 об'єктах, пов'язаних з отруєнням Скрипалів", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що хімочищення, зокрема, проходять ресторан Zizzi та паб The Mill, куди Скрипалі заходили незадовго до того, як їх знайшли у непритомному стані у сквері.

У роботах з деконтамінації візьмуть участь близько 190 фахівців, процес контролює міністерство довкілля.

Британська влада заявила, що роботи з хімічного очищення займуть кілька місяців.

Нагадаємо, команда від ОЗХО відвідала Велику Британію 19 березня, через 15 днів після того, як Скрипалі були знайдені на лавці в парку в Солсбері та відвезені до лікарні разом з офіцером поліції, який був одним із перших на місці події.

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили аналіз Великої Британії щодо типу нервного агента, який використовувався при отруєння російського колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Зазначається, що міжнародні експерти не вказали нервовий агент, як "Новічок" (Novichok), проте заявили, що погоджуються з даними Британії про його ідентичність.

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