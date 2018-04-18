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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

У Туреччині на 3 місяці подовжили надзвичайний стан

18 квітня, 2018 - 11:26
Фото Reuters

Парламент Туреччини схвалив продовження дії режиму надзвичайного стану у країні терміном ще на три місяці, повідомляє агентство Al Jazeera.

"Документ передбачає продовження режиму НС на 90 днів, починаючи з 01:00 19 квітня 2018 року", - говориться у повідомленні.

Таке рішення було прийнято за ініціативою прем'єр-міністра Біналі Йілдріма,  його підтримали у понеділок правляча партієя справедливості та розвитку (AKP), а також опозиційна партія "Націоналістичний рух" (MHP).

Засідання парламенту відбулося під час урочистостей, присвячених відзначенню річниці невдалого перевороту, в результаті якого загинули близько 250 людей та ще близько 2200 отримали поранення.

Вперше НС було введено у Туреччині 21 липня 2016 року після запобігання спробі перевороту в країні, в результаті якого загинуло 250 осіб.

 

Джерело: День

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