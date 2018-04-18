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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

У Єревані демонстранти взяли в облогу резиденцію прем’єра

18 квітня, 2018 - 11:56
Фото Reuters

У Єревані демонстранти, які протестують проти нового прем'єр-міністра, взяли в облогу резиденцію глави уряду. Про це повідомляє ЄП з посиланням на видання News.am.

У середу вранці колона демонстрантів безперешкодно пройшла повз будівлю парламенту і дійшла до дверей резиденції прем'єр-міністра на проспекті Баграмяна, 26.

Один із лідерів протесту, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про початок блокади резиденції. Видання "Новости-Армения" відзначає, що протестувальники не зустріли опору поліції. Водночас біля резиденції прем'єра виставлений кордон поліцейських.

Пашинян закликав протестувальників не вступати у сутички з правоохоронцями і не завдавати шкоди державному майну.

Раніше Пашинян заявив про намір здійснити революцію з максимально короткий час. Подальші кроки, за його словами, вже обговорені і він представить їх в середу о 19:00 на мітингу на Площі Республіки.

Кілька днів у Єревані тривають акції протести, учасники яких виступають проти Саргсяна на посаді прем'єр-міністра. Після конституційної реформи у країні основна влада перейшла від президента до прем'єра.

У вівторок, 17 квітня, попри протести Саргсян був обраний прем'єр-міністром на спеціальному засідання парламенту. У відповідь демонстранти зібрались на багатотисячний мітинг в Єревані.

Внаслідок протестів у Єревані з ранку 17 квітня після зіткнень з правоохоронцями були затримані 80 учасників акції протесту.

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