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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Україна в ООН закликала притягти до відповідальності РФ за дії в Сирії

18 квітня, 2018 - 21:56
Фото Reuters

Українська делегація в ООН підтримала міжнародні зусилля в рамках Незалежного механізму з розслідування злочинів (НМРЗ) у Сирії та звернула увагу на необхідність притягти Росію до відповідальності за підтримку режиму Башара Асада.

Про це заявив під час засідання Генасамблеї ООН щодо сирійського питання тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко, повідомляє Укрінформ.

"Дванадцять вето в Раді безпеки ООН довели, що Росія зав'язла глибоко у кривавій війні в Сирії, й таким чином рівною мірою, якщо не більшою – як постійний член Радбезу ООН – поділяє відповідальність за злочини свого підопічного (режиму Асада – ред.)", - заявив представник України.

Він висловив глибоке переконання, що РФ залишається однією з "головних перешкод" на шляху до миру й справедливості в Сирії. 

"Чим довше режим Путіна підтримуватиме режим Асада, тим більше страждатиме народ Сирії", - підкреслив український дипломат.

У цьому зв'язку він наголосив: "Надзвичайно важливо зосередити увагу НМРЗ в подальшому на розслідуванні участі Москви в тому, що відбувається в Сирії, у тому числі її дій, що можуть являти собою військові злочини та злочини проти людяності".

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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