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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Україна витісняє Росію на оборонному ринку Індії

18 квітня, 2018 - 22:27
Фото з відкритих джерел

Україна отримує все більше контрактів на ремонт радянської техніки, яка досі є на озброєнні в Індії, і таким чином все більше витісняє Росію з цього ринку, повідомляє Defense News.

Індія, на яку припадає 12% загальносвітових закупівель зброї, прагне диверсифікувати імпорт зброї, підписуючи все більше контрактів з країнами НАТО, оскільки розуміє непередбачуваність РФ, а також те, що західні санкції завдають шкоди російській оборонній промисловості.

Індія все більш активно укладає партнерські угоди з Україною, оскільки РФ після розриву технічного співробітництва з нашою країною неспроможна виконати частину своїх індійських контрактів.

Росія не змогла підвищити якість своїх систем озброєнь і забезпечує регулярні поставки дефектної продукції. Наприклад, більш ніж половина із 210 винищувачів Су-30МК, куплених у Росії, неактивні через проблеми з обслуговуванням.

У результаті Москва вирішує конкурувати несправедливо та неетично і намагається дискредитувати Україну як надійного і чесного партнера.

Утім, за останні часи Україна стала важливим партнером в ремонті і модернізації радянського озброєння, яке становить значну частину Збройних сил Індії. Наразі між Україною і Індією існує 400 контрактів. А найбільш перспективними напрямками співробітництва є модернізація індійських танків, бронетехніки, радарів і засобів ППО, обслуговування індійських літаків, вертольотів тощо.

Крім того, Росію з індійського оборонного ринку поступово витісняє і США. У 2011 році Штати стали другим постачальником зброї. У 2012 році США і Індія підписали документ про військово-технічне співробітництво. І з 2008 року продажі зброї в США збільшилися з приблизно $1 млрд до $15 млрд.

Нагадаємо, що Туск звинуватив Кремль у причетності до отруєння Скрипаля.

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