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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Україна вже у липні очікує від НАТО підтвердження статусу країни-аспіранта

18 квітня, 2018 - 20:08
Фото: 112.ua

Україна розраховує, що на липневому саміті НАТО глави країн-членів альянсу підтвердять її статус аспіранта.

Про це заявив голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми розраховуємо, що глави держав підтвердять за Україною статус аспіранта. Це визнання того, що ми на правильному шляху і хочемо стати членами альянсу... Також розраховуємо, що всі 29 членів НАТО ще раз підтвердять, що вони визнають суверенітет України", - сказав він.

Дипломат підкреслив: поки що не йдеться про набуття Україною членства в НАТО, однак Київ уже продемонстрував певні досягнення на цьому шляху.

При цьому він сподівається на консолідовану позицію Угорщини щодо українського питання.

"Угорщина лікує наших солдатів і бере участь у спільних навчаннях. Вона розуміє, звідки можуть прийти танки на її територію. І це не Україна", - додав дипломат.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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