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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

УПЦ КП та УАПЦ передали Порошенку звернення до Константинопольского патріарха щодо автокефалії

18 квітня, 2018 - 18:12
Фото з Facebook Петра Порошенка

Президент України Петро Порошенко зустрівся з предстоятелями православних церков і прийняв для передачі Вселенському патріарху Варфоломію звернення про надання Українській церкві томосу про автокефалію.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

"Під час зустрічей з Предстоятелями православних церков України офіційно прийняв Звернення для передачі Вселенському Патріарху Варфоломію про надання українській церкві Томосу про автокефалію з підписами усіх архієреїв, які підтримали це рішення", - написав Порошенко.

Президент зустрівся, зокрема, зі Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом, Предстоятелем Української Автокефальної Православної Церкви Митрополитом Київським і всієї України Макарієм і Предстоятелем Української православної церкви Митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм.

Нагадаємо, що комітет Ради підтримав постанову щодо автокефалії Православної Церкви в Україні.

Джерело: День

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