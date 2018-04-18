УПЦ КП та УАПЦ передали Порошенку звернення до Константинопольского патріарха щодо автокефалії

Президент України Петро Порошенко зустрівся з предстоятелями православних церков і прийняв для передачі Вселенському патріарху Варфоломію звернення про надання Українській церкві томосу про автокефалію.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

"Під час зустрічей з Предстоятелями православних церков України офіційно прийняв Звернення для передачі Вселенському Патріарху Варфоломію про надання українській церкві Томосу про автокефалію з підписами усіх архієреїв, які підтримали це рішення", - написав Порошенко.

Президент зустрівся, зокрема, зі Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом, Предстоятелем Української Автокефальної Православної Церкви Митрополитом Київським і всієї України Макарієм і Предстоятелем Української православної церкви Митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм.

Нагадаємо, що комітет Ради підтримав постанову щодо автокефалії Православної Церкви в Україні.