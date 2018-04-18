Уряд створив комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Кабінет міністрів підтримав проект постанови про утворення Міжвідомчої комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 18 квітня, повідомляє Укрінформ.

Як зазначив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, перепис населення в Україні проводився у 2001 році, і наразі це "питання надзвичайно актуальне".

"Хочу сказати, що 5 грудня 2001 року було проведено перший всеукраїнський перепис... А потім було перенесення рішення (про перепис — ред.) на 2013, 2016 та 2020 роки", - сказав Кубів.

Він пояснив, що утворення міжвідомчої комісії дозволить забезпечити чітку координацію органів влади, яких долучать до проведення перепису.

Кубів зазначив, що уряд пропонує провести перепис за допомогою нових технологій та засобів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив на необхідності ретельної підготовки до всеукраїнського перепису населення. "Треба готуватись до перепису населення. Ці підрахунки дадуть нам зрозуміти реальну ситуацію в країні, проблеми розвитку, використання ресурсів. Треба це робити максимально швидко", - сказав він.

Як повідомлялося, востаннє і вперше в незалежній Україні перепис проводився 5 грудня 2001 року. Тоді загальна кількість населення України становила 48 млн 457 тис. осіб.

Новий всеукраїнський перепис заплановано на 2020 рік.