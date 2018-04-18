Уряд затвердив бюджетну резолюцію на 2019-2021 роки

Кабінет міністрів України затвердив бюджетну резолюцію на 2019-2021 роки. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду в середу, 18 квітня.

Згідно з документом, в 2019 році передбачається зростання ВВП на 3,6%, інфляція складе 6,5%, зростання цін виробників підвищиться на 7,2%, а курс гривні складе 30,5 грн за один долар.

Прожитковий мінімум з 1 січня 2019 року прогнозується на рівні 1 853 гривні, з 1 липня 2019 - 1 936 гривень, з 1 грудня 2019 - 2 011 гривень.

Передбачається, що рівень безробіття в 2019 році складе 8,9%. Дефіцит держбюджету пропонується встановити на рівні 2,2% ВВП, граничний розмір держборгу - 56% ВВП, граничний розмір держгарантій - 3% доходів держбюджету.

У 2020 році ВВП прогнозується на рівні 4% при інфляції 5% і курсі гривні 31,4 грн/1 долар. Рівень безробіття очікується на рівні 8,5%, а дефіцит держбюджету - 2,0% ВВП.

У 2021 році ВВП очікується на рівні 6,3% при інфляції 4,8% і курсі гривні 31,8 грн/1 долар.

Наголошується, що прогнозні макропоказники є попередніми і можуть бути змінені на підставі уточнених статистичних даних.

В ході засідання Кабінету міністрів в Києві в середу проект було прийнято без обговорення, однак перед його прийняттям перший заступник глави Спільного представницького органу (СПО) об'єднань профспілок Олександр Шубін попросив доопрацювати документ з Міністерством фінансів для відображення в ньому пропозицій СПО по основних соціальних стандартах та гарантіях, на що отримав схвалення Гройсмана.

Раніше повідомлялося, що держбюджет на 2018 рік розроблено з прогнозу інфляції 9%, зростання ВВП в 3%, номінальний ВВП очікується на рівні 3 332,3 млрд гривень.