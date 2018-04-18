Військовий комітет НАТО вперше в історії зібрався у Львові

18 квітня, 2018 - 20:33
У Львові, в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулось виїзне засідання Військового комітету НАТО на рівні військових представників.
Про це написав голова облдержадміністрації Олег Синютка на своїй сторінці у Facebook.
«Вперше в історії України виїзне засідання Військового комітету НАТО відбулося на Львівщині», - зазначив він.
Виїзне засідання проводилось з метою продовження військово-політичного діалогу між Україною та НАТО, обговорення пріоритетних напрямів розвитку військового співробітництва та ознайомлення делегації НАТО зі змінами безпекової ситуації в Україні та навколо її кордонів.
Джерело: День