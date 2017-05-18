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Володимир Івасюк, український композитор, поет

Більшість постраждалих у ДТП в Туреччині українців виписали з лікарні

18 травня, 2017 - 16:27

Більшість українських туристів, які постраждали в результаті ДТП у провінції Мугла на заході Туреччини, виписали з лікарень.

Про це повідомили в адміністрації губернатора Мугла, передає Anadolu.

Зазначають, що 13 постраждалих були доставлені в лікарню імені Ситки Кочмана в Муглі, четверо - в одну з приватних клінік провінції.

10 постраждалих вже виписані з лікарень. Життю інших також загрози немає.

За даними місцевої адміністрації, причиною ДТП стала слизька дорога.

Нагадаємо, автобус з українськими туристами перекинувся 18 травня на трасі між Мугла та Денізлі на південному заході Туреччини. Унаслідок аварії постраждали 16 українців.

 
              
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