Бойовики 52 рази обстріляли позиції сил АТО, 5 військових поранені, - штаб

Впродовж минулої доби терористи у зоні АТО 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Приморському напрямку було зафіксовано 21 ворожий обстріл. Найгарячішими точками цього напрямку стали Широкине, Павлопіль, Красногорівка та Мар'їнка. Також під ворожий вогонь потрапили опорні пункти в районі Водяного Гнутового, Лебединського, Богданівки, Новотроїцького та Чермалика. Крім того, із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм бойовики вели вогонь по опорних пунктах в районі Павлополя.

На Донецькому напрямку найскладнішою ситуація залишається біля Авдіївки. ЇЇ передмістя та деякі наші позиції південніше бойовики обстрілювали з заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів й озброєння танку. В в районі Кодеми та Авдіївки терористи застосували 122 мм артилерійські системи.

На Луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано 13 ворожих обстрілів. Зокрема, терористи вели вогонь зі 120 мм та 82 мм мінометів по укріпленнях поблизу Кримського. Вже ввечері бойовики застосували міномети калібру 82 мм в районі Новоолександрівки. Біля Новозванівки бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також з гранатометів різних систем вели вогонь неподалік Троїцького та Лобачево.

У штабі також додали, що впродовж минулої доби п’ятеро військовослужбовців ЗС України отримали поранення.