Чернівецькі активісти попрощались із лідером Норильського повстання Євгеном Грицяком (відео)

Активісти ГО «Майдан» провели в останню путь представника ОУН та одного з лідерів Норильського повстання 91-річного Євгена Грицяка, повідомляє інформаційне агентство acc.cv.ua.

Політв`язня ГУЛАГу ховали у селі Устя, Снятинського району, на Франківщині. Державний діяч був неординарною особистістю і до останнього вболівав за долю України.

29-річний внук Євгена Грицяка Тарас, як дві краплини води схожий на свого дідуся. Він каже – завдяки своєму звитяжному предку став істориком. Дідусь Євген розповідав про усе: війну, підпілля і табори. Особливо цікавився сучасними подіями.

Тарас Романюк, внук Євгена Грицяка: До останнього дня він цікавився Україною, стежив за новинами, хвилювався, щоб не було повномасштабної війни. Тому що ,як він думав, Росія може наступати серйозно, присвячуючи це роковинам революції жовтневої 1917 року. І він дуже хвилювався, щоб не було такої війни, яку він знав.

Урочиста хода у селі Устя, Снятинського району, Івано-Франківської області прощалась зі звитяжним оунівцем Євгеном Грицяком. Проводжали його рідні та односельці, побратими і громадські активісти.

Юрій Скорейко, голова виконкому ГО «Майдан»: Сьогодні в Україні немає більш достойної людини, яка поклала своє життя за незалежність України, ніж Грицяк.

Василь Костюк, член осередку ОУН-УПА міста Снятин: Був активним учасником суспільного життя, вболівав за Україну, активний учасник нашого осередку ОУН-УПА снятинського.

Євген Грицяк 12 років відсидів у таборах ГУЛАгу за те, що був членом ОУН. Від заслання його не врятувала служба у Червоній армії. Історія знає Євгена Грицяка, як одного із лідерів Норильського повстання проти жорсткого режиму в тоталітарних таборах.

Тарас Романюк, внук Євгена Грицяка: Більше 5 тисяч в’язнів одночасно повстали у першій зоні, саме там перебував мій дідусь, він взяв на себе таку відповідальність знаючи, що навряд чи він зможе вижити після того. Воно дало поштовх іншим повстанням у Воркуті.

Євген Грицяк дивував силою духу. У таборах він опанував йогу і самостійно вивчив англійську.

Михайло Ткачук, товариш Є. Грицяка режисер: У таборах він мав померти, йому і лікарі і друзі казали, що вже все. І він у якогось литовця знайшов ту книжечку і вивчив ту йогу. Він не міг дихати ,але за два місяці, коли займався тими дихальними справами,і зміг працювати.

Євген Грицяк пропагував ненасильницькі методи боротьби, але бачачи методи Росії, вважав, що Україна має оборонятись. По собі Євген Грицяк залишив книгу спогадів, яку видали у США У 1980-х роках, і переклад українською мовою вчення йоги. Крім того, кінорежисер Михайло Ткачук відзняв документальний фільм із Євгеном Грицяком «Норильське повстання».

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