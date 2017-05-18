Держдеп США закликає Україну не підривати конституційні принципи

Державний департамент США розкритикував рішення української влади про заборону російських соціальних мереж ВКонтакте та Одноклассники, повідомляє "Голос Америки".

"Немає сумніву, що підконтрольні Росії мас-медіа намагаються підірвати західні ЗМІ за допомогою фейкових новин та фальшивої інформації, включно з Україною, де Росія використовує і інші методи, аби підірвати уряд в Києві. Тим не менш, свобода слова - ключовий елемент здорової демократії, яка прописана в Конституції України. Ми закликаємо український уряд знайти шляхи захистити свої національні інтереси таким чином, щоб це не підривало конституційні принципи", - прокоментували рішення у Держдепартаменті.

Представник Держдепартаменту також додав, що США "постійно залучені в дискусії з урядом України про важливість підтримки свободи слова".

Нагадаємо, 17 травня набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.