Індія побудує 10 нових ядерних реакторів

Кабінет міністрів Індії в середу, 17 травня, схвалив плани щодо будівництва 10 нових ядерних реакторів загальною потужністю у 7000 мегават, передає Reuters.

Їхня потужність буде перевищувати поточну потужність атомних електростанцій країни. Нові ядерні реактори розроблять індійські компанії.

"Буде створено понад 33,4 тис. робочих місць з прямою і непрямою зайнятістю. Виробничі замовлення для вітчизняної промисловості стануть важливим кроком на шляху до зміцнення репутації Індії як великого виробника ядерної енергії", - йдеться в заяві уряду.

Зараз Індія використовує 22 реактори потужністю 6780 мегават. До 2021-2022 років планується запустити реактори загальною потужністю у 6700 мегават, які зараз знаходяться у процесі будівництва. Нові реактори допоможуть скоротити багаторічний дефіцит енергії в Індії.

Раніше повідомлялося, що Україна побудує завод з виробництва тепловиділяючих збірок для АЕC.