Кабмін пропонує ввести довічне ув'язнення за злочини проти людяності

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді внести в Кримінальний і Кримінальний процесуальний кодекси відповідальність за злочини проти людяності з найвищою мірою покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Відповідний законопроект був схвалений сьогодні на засіданні уряду, передає РБК-Україна.

"Ми повинні сьогодні прийняти і відправити цей законопроект у парламент, щоб в нашому законодавстві з'явилася окрема стаття, яка визначає вищу міру відповідальності стосовно осіб, які вчиняють злочини проти людяності", - заявив міністр юстиції Павло Петренко.

Він також зазначив, що багато подібних злочинів здійснюються бойовиками, яких підтримує Росія.

Раніше Петренко заявив, що Україна надала Міжнародному кримінальному суду (МКС) всі докази причетності колишнього режиму до злочинів на Майдані Незалежності.