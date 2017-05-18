Кабмін запровадив ліцензування експорту антрациту

Сьогодні, 18 травня, Кабінет міністрів України прийняв рішення про ліцензування експорту з України кам'яного вугілля марки антрацит.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Проект постанови був розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2017 року.

Постанова повинна забезпечити рівновагу на внутрішньому ринку, запобігання неконтрольованого вивозу вугілля антрацитових і забезпечення антрацитом українських енергогенеруючих підприємств в повному обсязі.

Також повідомляється, що ліцензії будуть видаватися Мінекономрозвитку за погодженням з Міненерговугілля. Узгодження буде здійснюватися без залучення суб'єкта господарювання в порядку міжвідомчого обміну інформацією.