Клімкін 18-19 травня візьме участь у засіданні комітету міністрів РЄ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 18-19 травня перебуватиме з робочим візитом у Республіці Кіпр, де візьме участь у 127-му засіданні Комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Ключовою темою нинішньої дискусії глав зовнішньополітичних відомств 47 країн-членів РЄ стане проблематика посилення демократичної безпеки в Європі і, зокрема, роль Організації у вирішенні сучасних конфліктів і криз на континенті", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначають, що важливою темою буде тимчасова окупація Росією Криму і ситуація з правами людини на анексованому півострові, а також військова агресія РФ на Донбасі.

Дискусія також торкнеться питання міграційних викликів, боротьби з тероризмом, стану демократії, прав людини і верховенства права в сьогоднішній Європі.

Під час засідання відбудеться передача головування в Комітеті міністрів РЄ від Республіки Кіпр Чеській Республіці на наступні півроку.