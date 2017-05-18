"Київстар" та "Vodafone-Україна" заблокували доступ до російських сайтів

Український оператор мобільного зв'язку "Київстар" заблокував доступ користувачів до всіх російських сайтів, які потрапили в список санкцій.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі компанії.

"Доступ до всіх російських сайтів, які потрапили в список санкцій, заблокований", - наголошується у повідомленні.

У прес-службі "Vodafone-Україна" агентству уточнили, що на даний момент оператором заблоковані найбільші російські сайти, що потрапили під санкції, зокрема, сервіси Mail.ru і соціальні мережі "Вконтакте" та "Однокласники",

У прес службі lifecell повідомили, що планують заблокувати заборонені сайти сьогодні, 18 травня.

Нагадаємо, 16 травня президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року, яким передбачено, зокрема, заборона "Яндекса", "ВКонтакте" і "Однокласники".