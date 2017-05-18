Львовом пройшла вишиванкова хода

Гасло акції з нагоди всеукраїнського Дня вишиванки, котре від 2006 року відзначають у третій четвер травня, – «Твій генетичний код».

Аби взяти участь у заході, до будівлі ратуші, що на площі Ринок, прийшли сотні львів’ян та гостей міста. Не менше було й «уболівальників» – дорослих і малих. І всі, звичайно ж, у вишитих сорочках.

Учасників ходи привітав Львівський міський голова Андрій Садовий, опісля присутні заспівали Гімн України.

Від будівлі міськради колона рушила на Личаківській цвинтар – до могил Героїв Небесної сотні та загиблих в Антитерористичній операції. Там до кожного хреста прикріплять вишиті стрічки та спільно помоляться за душі полеглих за незалежність України.

Заходи з нагоди Дня вишиванки тривають.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у величезні розшиті сорочки та суконки від ТМ «Скиба» одягнули фігури Нептуна, Амфітріти, Адоніса та Діани, що прикрашають фонтани на площі Ринок, та левів біля входу до будівлі міськради.

Гарне мереживно-візерункове свято, в котрому взяли участь до півтисячі студентів, пройшло й біля Франкового університету.

До самого вечора у Львові лунатимуть автентичні співи. Також відбуватимуться покази моделей вишиванок ручної та майстер-класи, на яких вчитимуть за давніми українськими традиціями зав'язувати хустки та плести намиста із зерна та насіння, що влітку дуже пасуватимуть і пані, і панночкам.

Сьогодні ж на проспекті Свободи продемонструють величезний, 16-метровий, пиріг-вишиванку з перспективою встановлення нового рекорду України.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА.