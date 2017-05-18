Мей: Поки Brexit не закінчиться, Шотландія не повинна проводити референдум

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що зараз не час для ще одного референдуму про незалежність Шотландії, та що він не повинен відбутися, поки не завершиться процес Brexit.

Про це повідомляє Uk.Reuters.

В списку політичних обіцянок напередодні виборів 8 червня, Мей заявляє, що новий референдум про незалежність Шотландії не повинен проходити без суспільної згоди на це.

Нещодавно шотландський перший міністр Нікола Стерджен заявила, що хоче, аби Шотландія була членом Європейського Союзу, але не приймала євро, якщо країна коли-небудь стане незалежною.

Нагадаємо, Шотландія попросила дозволу у Британії провести новий референдум, на якому шотландці могли б визначитися щодо майбутнього країни.