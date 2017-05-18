Мосул покинули півмільйона біженців

За три останні місяці, починаючи з початку операції зі звільнення міста від терористів "Ісламської держави", Мосул залишили близько півмільйона цивільних жителів.

Про це повідомили у четвер, 18 травня, в офісі ООН з координації гуманітарних питань (ОКГП), передає Deutsche Welle.

Таким чином, загальна кількість внутрішніх переселенців від початку операції зі звільнення Мосула у жовтні 2016 року досягла 700 тисяч іракців.

"Кількість людей, які залишають власні домівки у західному Мосулі, є приголомшливою", - зазначила координаторка програм гуманітарної допомоги ООН в Іраку Лізе Гранде.

За її словами, у біженців протягом багатьох тижнів не було постійного доступу до питної води та було недостатньо харчів. Гранде зауважила, що кількість біженців з Мосула є такою значною, що ООН та гуманітарним організаціям дедалі складніше забезпечити людей усім необхідним та гарантувати їхню безпеку. Вона прогнозує, що кількість біженців з західного Мосула з подальшим ходом операції зросте ще приблизно на 200 тисяч осіб.

Раніше в ООН повідомляли, що близько двох мільйонів дітей та підлітків були змушені залишити свої домівки через конфлікт у Південному Судані.