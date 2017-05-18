На хабарі затримано заступника начальника однієї з виправних колоній Житомирської області

Служба безпеки України викрила заступника начальника однієї з виправних колоній Житомирській області на систематичному вимаганні грошей з родичів ув'язнених.

Як розповіли у спецслужбі, за хабара майор внутрішньої служби гарантував засудженим умовно-дострокове звільнення.

При цьому розмір неправомірної вигоди залежав від тяжкості вчиненого злочину.

"Гроші перераховувалися на картку посередника - одного із засуджених, який мав право виходу "на волю" і відкрив рахунок у банку за наказом працівника пенітенціарної служби. Зокрема, за умовно-дострокове звільнення засудженого за нанесення тяжких тілесних ушкоджень хабарник в погонах вимагав 80 тисяч гривень", - повідомили у СБУ.

Зловмисника затримали на виході з управління пенітенціарної служби після перерахування на карту частини хабара у розмірі 4,5 тисячі гривень.

"Оперативники спецслужби задокументували отримання "перевертнем" 27 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших фактів протиправної діяльності зловмисника", - додали у відомстві.