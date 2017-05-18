Нацбанк вперше отримав престижну міжнародну відзнаку

Національний банк України став фіналістом міжнародної номінації Global Money Week Awards у рамках премії Global Inclusion Awards у регіоні Європи та Центральної Азії та отримав міжнародну відзнаку за проведення заходів із підвищення фінансової обізнаності.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Премію видає недержавна організація Child&Youth Finance International (CYFI), Німецьке правління G20, Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)

Як наголосили в CYFI, входження України до списку фіналістів номінації Global Money Week Awards демонструє важливість просування фінансової обізнаності серед дітей та молоді і, що дуже важливо, – координацію заходів Всесвітнього тижня грошей (Global Money Week) та об'єднання зусиль усіх організацій задля цієї мети.

"Національний банк України дякує за співпрацю проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні "Міжнародні партнерства заради фінансового сектору" (IP-FSS), Університету банківської справи, Українському кризовому медіа-центру, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України, Незалежній асоціації банків України, іншим установам і організаціями, які долучилися до втілення цього проекту, та розпочинає підготовку до Global Money Week 2018", - йдеться у повідомленні.