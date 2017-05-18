Новий президент Франції вперше зібрав уряд

Президент Франції Еммануель Макрон провів у четвер перше засідання нового кабінету міністрів.

Склад уряду було оголошено напередодні, до нього увійшли політики правого і лівого спрямування, центристи, а також представники громадянського суспільства, повідомляє RFI.

"Як пояснив офіційний представник уряду Крістоф Кастанер, перше засідання було присвячено розробці "дорожньої карти" майбутніх реформ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що незважаючи на таке політичне розмаїття новий кабінет міністрів буде покликаний втілювати в життя програму, з якою Макрон йшов на президентські вибори.

Президент закликав новий уряд до "необхідної солідарності між усіма міністрами". А глава уряду Едуар Філіпп, виходець із правої партії "Республіканці", підтвердив, що він, як і всі члени уряду, боротимуться на майбутніх парламентських виборах за президентську більшість, а не за "свої політичні родини".

У новому уряді Макрона, крім правого прем'єр-міністра, є два міністри - вихідці з "Республіканців", чотири соціалісти, троє центристів, два ліво-центриста. Друга половина уряду сформована з представників громадянського суспільства.

Згідно з першим опитуванням громадської думки, проведеного Elabe для телеканалу BFMTV, 61% французів задоволені новим складом уряду. На думку 65% опитаних, новий кабінет міністрів втілює "оновлення". І тільки 33% залишилися незадоволені підібраними Макроном міністрами.