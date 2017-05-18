Опубліковано карту грошових вимог ЄС для українських подорожуючих

В Україні запущено сайт про правила безвізу, де опубліковано інформацію про те, скільки подорожуючі повинні мати мінімум грошей при перетині кордону до країн ЄС.

Відповідна інформація розміщена на сайті "Мандруй відповідально" ГО "Європа без бар'єрів".

На сайті опубліковано карту Європи з інформацією про вимоги окремих країн до мінімальної суми коштів, які потрібно мати з собою під час перетину кордону, а також документів, які можуть слугувати підтвердженням наявності засобів для існування.

Зазначимо, що ці вимоги діють для всіх, і діють також зараз для тих, хто подорожує до ЄС із візою.

Так, зокрема в Угорщині необхідно мати з собою мінімум 3,2 євро на день, а в Іспанії – аж 71 євро на день.

Наприклад, у Франції - 32,50 євро на день для тих, хто має підтвердження наявності житла, та 120 євро, якщо немає підтвердження наявності житла.

Німеччина вимагає - 45 євро в день, Швеція - 47 євро, Нідерланди - 34 євро. У Польщі - 300 злотих на день (приблизно 2 тис. грн) при перебуванні до трьох днів.

Нагадаємо, у середу, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акта, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.

Після підписання рішення про безвіз ще має бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності; очікується, що він запрацює від 11 червня. Як повідомлялося, 11 травня Євросоюз завершив схвалення безвізового режиму для України.