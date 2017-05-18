Оттава підняла кримськотатарський прапор

Канадська столиця Оттава 18 травня підняла кримськотатарський прапор на знак вшанування пам’яті про трагічну депортацію у травні 1944 року, а також на знак солідарності з кримськими татарами, які зазнають переслідувань на анексованому Росією півострові.

Про це «Дню» повідомив посол України у Канаді Андрій Шевченко.

Прапор піднято перед будівлею мерії Оттави з ініціативи Посольства України в Канаді та за рішенням мера міста Джима Уотсона. Полотнище передала до столиці кримськотатарська громада Канади. Така символічна акція проводиться вперше в історії міста і вдруге в історії Канади: минулого року до річниці депортації кримськотатарський прапор підняло Торонто.

«Ми вдячні канадській столиці за цей щирий, людяний і символічний жест, - каже посол України в Канаді Андрій Шевченко. – Канадці, як і ми, вірять, що зло мусить бути покараним, справедливість має перемогти і що такий самий прапор кримські татари зможуть незабаром вільно підняти у себе на історичній батьківщині».

Канада послідовно обстоює позицію невизнання анексії Криму і засудження російської агресії на Донбасі. У березні 2017 року міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд виступила зі спеціальною заявою до річниці анексії півострова, у якій жорстко засудила репресії проти кримських татар та громадських активістів у Криму. Канадський міністр поставила вимогу перед Росією скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

18 травня відзначають річницю депортації кримськотатарського народу. У травні 1944 року за рішенням керівництва СРСР на чолі зі Сталіним понад 180 тисяч кримських татар було примусово вивезено до Узбекистану та в інші віддалені райони СРСР.