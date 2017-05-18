Половину місць в уряді Макрон віддав жінкам

Президент Франції Еммануель Макрон представив свій Кабінет. 11 з 22 крісел в уряді займуть жінки, повідомляє CNN.

Джирард Коллом стане міністром внутрішніх справ, екс-кандидат в президенти Франсуа Байру – міністром юстиції, Жан-Ів Ле Дріан, який був міністром оборони під керівництвом колишнього президента Франсуа Олланда, очолить департамент зовнішніх справ і Європи.

Сільві Гоулард очолить міністерство оборони, у той час як Мюріел Пенікаад стане міністеркою праці, Агнес Базин займе крісло міністерки охорони здоров'я. Аннік Джірардін, яка була міністеркою громадських послуг при Олланду, тепер буде займатися заморськими територіями Франції.

Бруно Ле Мер, який був у команді колишнього правоцентристського президента Ніколя Саркозі, стане міністром економіки.

Нагадаємо, раніше Макрон призначив консерватора з партії "Республіканці" Едуара Філіппа прем’єр-міністром. Цей крок став безпрецедентним для П’ятої республіки, де глави держави ставили на чолі урядів своїх політичних соратників.