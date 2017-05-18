Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтикою

Польські винищувачі F-16 Jastrząb з литовської бази Шауляй здійснили перехоплення російського розвідувального літака Іл-20М.

Про це з посиланням на Командування повітряної оборони союзників (AIRCOM) у місті Рамштайн (Німеччина) повідомляє портал Onet.pl.

Це була перша бойова місія літаків, які в рамках ротації почали патрулювання повітряного простору над країнами Балтії. В рамках цієї місії НАТО у Литві дислокований польський контингент Orlik 7.

Повідомляється, що до перехоплення дійшло ще у понеділок. Польські винищувачі піднялися в небо для ідентифікації розвідувального літака Іл-20.

Перед тим іспанські літаки, які дислоковані на естонській базі Емарі, ідентифікували російський бомбардувальник Су-24.

Літак, який перехопили польські пілоти, мав вимкнений транспондер. Він летів до Калінінграду, однак після перехоплення розвернувся на базу.