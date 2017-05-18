Президент Вірменії відправив уряд у відставку

Президент Вірменії Серж Саргсян відправив у відставку уряд країни. Відповідний указ вірменський лідер підписав у четвер, 18 травня. Документ опублікований на офіційному сайті вірменського президента, передає телеканал "112".

"... постановляє: 1. Прийняти відставку уряду, 2. Члени уряду продовжать виконувати свої обов'язки до формування нового уряду. 3. Цей Указ набирає чинності з моменту його підписання", - йдеться в документі.

Відставка уряду була прийнята після першого засідання нового парламенту Вірменії, Національних зборів.

У Вірменії кабінет міністрів припиняє свої повноваження, згідно з конституцією, після початку роботи парламенту нового скликання.

Нагадаємо, парламентський вибори у Вірменії пройшли 2 квітня. Це перші після переходу республіки у парламентську форму правління вибори в Національні збори. За даними організованого Gallup International Association опитування, очолювана президентом Вірменії Республіканська партія набирає 46% голосів виборців.

На другому місці - блок "Царукян" з 25% голосів, якого очолює один з найбільших підприємців, голова партії "Процвітаюча Вірменія" Гагік Царукян.