Протести у Венесуелі придушують 2 тис. військових

У середу, 17 травня, у Венесуелі 2 тисячі солдатів направили у штат Тачіра на північний захід країни, де тривають протести.

Про це повідомляє Reuters.

Місцева влада повідомила, що зараз цей штат є найбільш "гарячою точкою антиурядового радикалізму". Минулої ночі там пограбували магазини з продуктами.

Крім цього, під час масових протестів у штаті Тачіра загинув 15-річний підліток. Хлопець отримав вогнепальне поранення в районі Сан-Крістобаль.

Нагадаємо, починаючи із квітня, під час зіткнень поліції із цивільними у столиці Венесуели Каракасі загинули 39 осіб. Більшість із них – прибічники опозиції, однак є жертви і серед прибічників влади та особового складу органів безпеки.