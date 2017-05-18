Рада ухвалила закон про держконтроль перевірки якості кормів для тварин

Верховна Рада ухвалила в повторному другому читанні і в цілому законопроект №0906 про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин. Таке рішення підтримав 251 народний депутат, повідомляє телеканал "112".

Відповідно до пояснювальної записки до документу, законопроект спрямований на гармонізацію українського законодавства щодо державного контролю з перевірки дотримання законів про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров`я і благополуччя тварин.

Очікується, що реалізація документу забезпечить зменшення кількості державних контролюючих органів та сприятиме веденню бізнесу операторами ринку харчових продуктів, кормів та тварин.

Законопроект встановлює вимоги до організації державного контролю харчових продуктів, кормів та тварин представниками єдиного контролюючого органу - компетентного органу.

У проекті визначені загальні вимоги до здійснення державного контролю з метою перевірки виконання операторами ринку харчових продуктів, кормів, тварин вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та кормів, здоров’я та благополуччя тварин.

При обговоренні позафракційний нардеп Юрій Левченко розкритикував законопроект за передачу функцій держави приватним підприємствам.

Головне юридичне управління висловило ряд зауважень до зазначеного законопроекту і зазначило, що їх не врахували з моменту розгляду у другому читанні.