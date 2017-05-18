Рада відхилила законопроект щодо санкцій проти Януковича і його оточення

Верховна Рада відхилила проект постанови №5350 про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності. "За" проголосували тільки 202 нардепа при необхідному мінімуму 226 голосів, повідомляє телеканал "112".

Постанова пропонує схвалити і внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо персональних санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення.

Депутати могли запропонувати РНБО розробити і забезпечити спеціальні економічні та інші санкції проти певного переліку осіб, “які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності”.

Якби відповідне рішення РНБО набрало чинності, депутати планували б звернутися до ЄС, США та інших держав із закликом запровадити аналогічні санкції.

У санкційному переліку зазначені Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Андрій та Сергій Клюєви, Дмитро Табачник, Олександр Янукович, Микола Азаров, Сергій Арбузов, Олександр Клименко, Едуард Ставицький, Раїса Богатирьова, Віктор Зубрицький, Дмитро Фірташ, Олександр Якименко, Юрій Іванющенко, Віктор Ратушняк, Микола Присажнюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за оцінками Генпрокуратури, упродовж правління екс-президента Віктора Януковича було вкрадено близько 40 млрд дол. За два з половиною роки Янукович та його оточення вкрали приблизно один державний бюджет України.