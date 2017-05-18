РФ намагається знищити історичну пам'ять кримських татар, - Турчинов

Після анексії Криму Росія намагається знищити історичну пам'ять про кримських татар, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов з нагоди річниці депортації кримськотатарського народу.

"Путінська Росія, анексувавши півострів, намагається знищити національну свідомість, історичну пам'ять, культурні традиції і гідність кримських татар. Всі прояви непокори і неприйняття анексії жорстко придушуються, активістів заарештовують і засуджують за надуманими звинуваченнями", - зазначив Турчинов, повідомляє прес-служба РНБО.

Він зазначив, що переслідування корінного народу, заборона Меджлісу, створення атмосфери страху, репресії, перетворення півострова в військову базу - далеко не повний перелік наслідків окупації.

18 травня в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу і вшановують жертв депортації кримських татар 1944 року.