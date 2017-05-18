США розширили санкції проти Ірану через ракетну програму

Міністерство фінансів США розширило санкційний список, що стосується ракетної програми Ірану та надання допомоги Сирії.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

"Управління з контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC) встановило, що два високопоставлені іранські чиновники Міноборони, у тому числі представник Міністерства оборони, який сприяв продажу вибухових речовин та надання інших видів підтримки Сирії та ще керівник однієї організації несуть відповідальність за іранську програму зі створення балістичних ракет", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під санкції підпала мережа, що базується у Китаї, за підтримку військових Ірану у постачанні відповідних елементів для ракет.

Нагадаємо, на початку лютого США ввели нові санкції проти Ірану після того, як 29 січня 2017 року Іран провів випробування балістичної ракети.

Згодом США ввели санкції проти 30 іноземних юридичних і фізичних осіб у 10 країнах за причетність до розробки зброї масового знищення та ракетної зброї в Ірані, КНДР та Сирії, відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).