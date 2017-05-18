Столтенберг: НАТО підтримає коаліцію проти ІДІЛ, але не братиме участі у боях

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не буде приєднуватися до міжнародної коаліції проти терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це повідомила речник НАТО Оана Лунгеску у своєму Twitter.

"Столтенберг щодо коаліції проти ІДІЛ: НАТО буде продовжувати надавати підтримку, але не братиме участі у боях. На це не було запиту", - йдеться у повідомленні речника.

SG @jensstoltenberg on anti-ISIL @coalition: #NATO will continue to support but not engage in any combat. There has been no request for that pic.twitter.com/LtMo3T2Kv7 — Oana Lungescu (@NATOpress) 18 травня 2017 р.

Раніше повідомлялося, що військовий Альянс НАТО прийме рішення щодо приєднання до військової коаліції проти терористичного угрупування "Ісламська держава" до початку саміту 25 травня.

Також нещодавно ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на НАТО, вимагаючи формального приєднання Альянсу до міжнародної коаліції проти "Ісламської держави".

Зараз ряд членів НАТО входять до міжнародної коаліції з боротьби з "Ісламською державою", однак Альянс як такий не є її членом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував на необхідності більшої ролі Альянсу у боротьбі з тероризмом. Однак, за його словами, найкращим способом боротьби є навчання місцевих військових, як це робить НАТО в Іраку і Афганістані.