Столтенберг: НАТО підтримає коаліцію проти ІДІЛ, але не братиме участі у боях

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не буде приєднуватися до міжнародної коаліції проти терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це повідомила речник НАТО Оана Лунгеску у своєму Twitter.

"Столтенберг щодо коаліції проти ІДІЛ: НАТО буде продовжувати надавати підтримку, але не братиме участі у боях. На це не було запиту", - йдеться у повідомленні речника.

SG @jensstoltenberg on anti-ISIL @coalition: #NATO will continue to support but not engage in any combat. There has been no request for that pic.twitter.com/LtMo3T2Kv7

— Oana Lungescu (@NATOpress) 18 травня 2017 р.