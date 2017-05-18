Стрілянина у Вільшанах, імовірно, мотивована національною нетерпимістю, - Лутковська

У конфлікті між представниками ромської громади та іншими жителями смт Вільшани Харьківської області Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська вбачає вірогідну національну нетерпімість.

Вона звернулася до керівництва ГУ Нацполіції в Харківській області і прокуратури щодо неупередженого розслідування міжетнічного конфлікту, повідомляє прес-служба Уповноваженого.

"16 травня 2017 року стався конфлікт між представниками ромської громади та іншими жителями смт Вільшани Дергачівського району Харківської області. Внаслідок інциденту загинув чоловік, ром за походженням, та ще троє представників цієї етнічної групи отримали вогнепальні поранення. Згідно з оприлюдненими у ЗМІ повідомленнями, вказаному інциденту передувало тривале непорозуміння між приїжджими ромами та місцевими мешканцями селища. Відтак, бездіяльність місцевих органів влади щодо мирного врегулювання міжетнічного конфлікту призвели до загострення ситуації та трагічних наслідків – загибелі та травмування людей. З огляду на зазначене, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулася до керівництва Головного управління Національної поліції в Харківській області та прокуратури Харківської області та наголосила, що у зазначеному інциденті присутні ознаки, які вказують на вірогідну вмотивованість кримінально протиправних дій правопорушників національною нетерпимістю", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, Лутковська вважає за необхідне вжити передбачених законом заходів щодо об’єктивного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, пов’язаних із проявами національної нетерпимості в діях правопорушників, а також вжити заходів щодо дотримання безпеки та порядку на території смт Вільшани.

Водночас Омбудсманом направлено листа до керівництва Харківської облдержадміністрації щодо вжиття всіх можливих заходів, спрямованих на негайне врегулювання міжнаціонального конфлікту у смт Вільшани з дотриманням принципу недискримінації.

Нагадаємо, у населений пункт Вільшани Харківської області, де напередодні сталася масова бійка зі стріляниною, ввели спецназ.