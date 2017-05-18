Суд оголосив перерву у засіданні по справі Януковича до 29 травня

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича до 29 травня.

Про це повідомляє телеканал РБК-Україна.

Суд над Януковичем перенесли на 29 травня для ознайомлення адвокатів з матеріалами виробництва. Відповідне рішення виніс головуючий суддя у відповідь на клопотання захисту. Адвокати попросили у суду перерву для ознайомлення з матеріалами справи, які займають понад 700 сторінок.