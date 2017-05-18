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Володимир Івасюк, український композитор, поет

Суд оголосив перерву у засіданні по справі Януковича до 29 травня

18 травня, 2017 - 13:08
Фото Reuters

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича до 29 травня.

Про це повідомляє телеканал РБК-Україна.

Суд над Януковичем перенесли на 29 травня для ознайомлення адвокатів з матеріалами виробництва. Відповідне рішення виніс головуючий суддя у відповідь на клопотання захисту. Адвокати попросили у суду перерву для ознайомлення з матеріалами справи, які займають понад 700 сторінок.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада відхилила законопроект щодо санкцій проти Януковича і його оточення.

 
    
Джерело:  РБК-Україна
          
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