Суд оголосив перерву у засіданні по справі Януковича до 29 травня

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича до 29 травня.
Про це повідомляє телеканал РБК-Україна.
Суд над Януковичем перенесли на 29 травня для ознайомлення адвокатів з матеріалами виробництва. Відповідне рішення виніс головуючий суддя у відповідь на клопотання захисту. Адвокати попросили у суду перерву для ознайомлення з матеріалами справи, які займають понад 700 сторінок.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада відхилила законопроект щодо санкцій проти Януковича і його оточення.
Джерело: РБК-Україна