Сюмар про справу Гонгадзе: Нема політичної волі сказати, що екс-президент був замовником

Сьогодні відсутня політична воля для того, щоб відверто сказати про те, що колишній президент України був замовником злочину – убивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це в ефірі програми FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко (щосереди та щоп’ятниці о 19:30 на телеканалі ZIK) заявила Вікторія Сюмар, голова парламентського комітету з питань свободи слова.

«У мене зі справою Гонгадзе уже склалося все взагалі давно… Я думаю, що там є всі матеріали для розслідування, просто немає політичної волі сьогодні відверто сказати, що колишній президент був замовником цього злочину… Я думаю, що все решта, сьогодні вже зрозуміло, і що там відбувалося безпосередньо на місці», – заявила Вікторія Сюмар.

Як зауважила гостя програми, слідство дійшло до висновків, що це був певний ексцес виконавців.

«З одного боку, був наказ покарати, як це було зафіксовано на плівках Мельниченка, і як це неодноразово робили так звані орли Кравченка, коли вони вивозили у ліс для того, щоб залякати. І там стався цей ексцес, оскільки Гія був сильним, був принциповим, хоробрим і чинив спротив… Але ж усі розуміють, що причетність мала місце», – вважає Вікторія Сюмар.

Нагадаємо, громадський діяч, журналіст, засновник і перший головний редактор видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. 2 листопада в лісі біля Таращі було знайдено обезголовлене тіло, у ньому впізнали Гонгадзе. За поширеною версією, до вбивства журналіста причетні високопосадовці, наближені безпосередньо до екс-президента України Леоніда Кучми.