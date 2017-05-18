Трамп знав про слідство проти Флінна, коли призначав його радником, - ЗМІ

Колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн розповів команді президента США Дональда Трампа за кілька тижнів до інавгурації, що він знаходиться під федеральним слідством за таємну діяльність оплачуваного лобіста Туреччини під час кампанії.

Про це передає The New York Times з посиланням на осіб, ознайомлених зі справою.

Флінн розповів про це 4 січня Дональду Макгану, який зараз працює юристконсультом Білого дому.

Незважаючи на це попередження, яке Флінн озвучив через місяць після початку розслідування, Трамп призначив його радником з національної безпеки. Це призначення дало Флінну доступ до секретів американських спецслужб.

Таким чином, команда Трампа дізналася про розслідування набагато раніше, ніж повідомлялося до цього.