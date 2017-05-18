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Володимир Івасюк, український композитор, поет

Туреччина не буде скасовувати НС найближчим часом, - Ердоган

18 травня, 2017 - 21:07
Фото Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що скасувати надзвичайний стан буде можливо лише коли ситуація в країні стане спокійною.

Про це Ердоган заявив на зустрічі бізнес-лідерів у Стамбулі, передає Reuters.

"Ми не можемо скасувати надзвичайний стан, доки в країні не настане мир і добробут", - сказав Ердоган.

Він заявив, що частини південно-східних і східних районів Туреччини, де зосереджена заборонена в країні Робоча партія Курдистану (РПК), "заповнені зброєю".

"Зараз гори на південному сході та сході заповнені печерами, під землею створені міста, заповнені боєприпасами", - сказав Ердоган.

Джерело: День
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