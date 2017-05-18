Туск назвав перемогу Макрона знаком надії для Європи

Голова Європейської ради Дональд Туск вважає що перемога Еммануеля Макрона на виборах президента Франції стала знаком надії для всіх європейців.

Про це він сказав перед своєю зустріччю з Макроном.

"Для мільйонів європейців ваша перемога стала знаком надії. Надії на Європу, яка захищає, Європу, яка перемагає, Європу, яка дивиться в майбутнє" - заявив туск.

За його словами, сильний ЄС, здатний бути суверенним по відношенню до зовнішнього світу, здатний захистити свої цінності, культуру, економічні інтереси та зовнішній кордон.

"Ми обидва віримо, що для раціональних і відповідальних патріотів немає альтернативи єдиної і суверенної Європи", - наголосив Туск.

Він зазначив, що слова безпека, захист, гідність і гордість повинні повернутися в європейський політичний словник.

"Немає жодних підстав, щоб у громадських дебатах екстремісти і популісти монополізували ці терміни", - заявив голова Європейської ради.

Як відомо, у середу дональд Туск здійснив візит до Парижа для зустрічі з Еммануелем Макроном.