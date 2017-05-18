У готівці перебуває 41% доходів українського бюджету, - НБУ

Поза банками у готівці в Україні перебуває 41% доходів Державного бюджету на 2017 рік - 304,2 млрд грн.

Про це повідомив в.о. голови Національного банку України Яків Смолій під час Cashless Ukraine Summit, передає прес-служба НБУ.

"Сьогодні готівка поза банками в Україні становить 304,2 млрд грн, а це майже 41% від усіх доходів Державного бюджету України на 2017 рік. І ці кошти у готівковій формі не працюють повноцінно на економіку нашої країни", - зазначив Смолій.

Говорячи про вигоду побудови безготівкової економіки в Україні, Смолій наголосив, що безготівкові кошти залишатимуться в економіці, а значить будуть працювати на її розвиток.

Нагадаємо, Національний банк України став фіналістом міжнародної номінації Global Money Week Awards у рамках премії Global Inclusion Awards у регіоні Європи та Центральної Азії та отримав міжнародну відзнаку за проведення заходів із підвищення фінансової обізнаності.