У Києві телеканал "1+1" презентував книжку "Незалежність очима ТСН"

Сьогодні у столиці на території національного заповідника «Софія Київська» (вул. Володимирська, 24) відбулася презентації книжки каналу «1+1» «Незалежність очима ТСН», яка розповість про головні події в історії незалежної України.

Про це повідомляє журналіст "Дня" з місця події.

Захід, як і саме видання, менеджмент каналу приурочив до 20-річчя програми ТСН.

«Ми сьогодні презентуємо вам наше нове дитя, — сказала ведуча заходу, співавтор видання Алла Мазур. — Саме тому запросили гостей у серце столиці, бо йдеться про незалежність України очима ТСН. Це абсолютно неканонічне видання, і я б сказала — несподіваний формат, жива історія, яку своїми вчинками, діями, своїм вибором ми щодня творимо у своїй країні. На обкладинці видання я, але це скоріше для інтриги, «затравка», так би мовити. Я лише маю честь представити роботу цілої групи колег-телевізійників. Ви їх усі добре знаєте, адже, я переконана, що випуски наших новин дивитесь регулярно».

«Цього року ТСН святкує 20 років від того моменту, коли програма вперше вийшла в ефір, — нагадав на заході генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко. — Було зрозуміло, що через очі, долі, серця журналістів, які всі ці роки працювали у службі, ми можемо розказати людям своє бачення історії України. Тут найголовніше – спогади. Знаєте, найцікавіше, що переживають журналісти та оператори, насправді часто залишалося за кадром. І тільки через 20 років ми вирішили упорядкувати й видати ці історії, поділитися з українцями своїм баченням історії країни».

У презентації взяли участь відомі телевізійні ведучі, журналісти, політики, культурні та громадські діячі. Зі сцени, зокрема, виступали громадський діяч Левко Лук’яненко, виконавці Руслана, Святослав Вакарчук, міністр культури Євген Нищук, учасник Революції на граніті Олесь Доній та інші гості заходу.

Як зазначено в анотації, у книжці опубліковані розповіді ведучої «ТСН. Тиждень» Алли Мазур, генерального директора «1+1 медіа» Олександра Ткаченка, журналістів і редакторів ТСН Олени Мацюцької, Наталі Нагорної, Олександра Загороднього, Ганни Боки, Василя Костюка, Дмитра Святненка, Алли Хоцянівської, Ольги Кошеленко, Олега Гулика.

Книга «Незалежність очима ТСН» видається у співпраці з видавництвом «Основи».

Вадим ЛУБЧАК, «День», фото автора