Сьогодні, 18 травня 2017 року, у Києві вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар.

До 73-ої річниці депортації кримськотатарського народу в столиці відбулись кілька пам’ятних заходів.

Вчора вже відбулась традиційна акція “Запали вогник в своєму серці” в центрі української столиці.

Сьогодні ж о 12 годині по всій Україні пройшла хвилина мовчання.

Пізніше у Києві відбувся вечір-реквієм в Національній опері України ім. Тараса Шевченка, після чого пройшовя пам’ятний мітинг.

18 травня – День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму. У цей день у 1944 році в Середню Азію з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано понад 180 тисяч осіб.

Щорічно в Криму з нагоди річниці Дня депортації проходили масові заходи, в тому числі траурний мітинг в центрі кримської столиці. Але після анексії півострова Росією в березні 2014 року, проведення подібних акцій в центрі Сімферополя заборонили.