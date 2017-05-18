У Луцьку представили етноодяг з вишивкою за мотивами колекції Косачів

З нагоди Міжнародного дня музеїв і Всесвітнього дня вишиванки у Волинському краєзнавчому музеї відбулася презентація проекту, започаткованого спільно з луцьким підприємством «Едельвіка».

Творча акція об’єднала довкола себе наукових співробітників та художників-модельєрів.

«Едельвіка» - луцьке підприємство, яке випускає етноодяг, і цього разу були представлені нові моделі, створені за мотивами зразків волинської вишивки з колекцій Олени Пчілки і Ольги Косач-Кривинюк (матері і сестри Лесі Українки).

Узори було взято зі збірок, які видав Волинський краєзнавчий музей. Це «Український народний орнамент: вишивки, тканини, писанки. Зібрала Олена Пчілка. Репринтне відтворення першого видання, Київ, 1876.» (2010 р.) та «Українські народні узори. Зібрала Ольга Косач-Кривинюк. Випуск ІІ зі змінами й доповненнями» (2009 р.). Обидва ці видання є результатом плідної дослідницької праці волинських музейників Віри Комзюк і Наталії Пушкар.

Віра Комзюк – донедавна багаторічний завідувач Колодяжненського меморіального музею Лесі Українки, а Наталія Пушкар – «лесезнавець», автор багатьох досліджень про Лесю Українку, головний хранитель фондів Волинського краєзнавчого музею.

Аби видати ці збірки, довелося довго збирати докупи зразки узорів, які записали, зібрали Олена Пчілка та Ольга Косач-Кривинюк. Жодне видання не було повним, не вистачало сторінки, кількох... Їх вишукували в інших музеях, у бібліотеці Василя Стефаника у Львові... Зате тепер давні волинські орнаменти повертаються до людей.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк