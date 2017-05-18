У Львові у вишиванки вбрали античних богів та левів

Кожного року у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. Львів – активний учасник цього гарного візерункового свята, з нагоди якого у місті відбувається низка заходів.

«Вишитий» день у Львові традиційно, вже десятий рік поспіль, розпочався з того, що фігури Нептуна, Амфітріти, Адоніса та Діани, які прикрашають фонтани на центральному майдані міста – площі Ринок, а також левів при вході до будівлі міськради одягнули у вишиті сорочки.

На черзі – вишиванкова хода студентської й учнівської молоді під назвою «Твій генетичний код». Мета акції – вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні та загиблих на Сході бійців АТО. Маршрут колони пролягатиме від площі Ринок до Личаківського кладовища, де знайшли останній прихисток новітні Герої.

Не лишаються осторонь вишиванкового свята й студенти університету ім. Івана Франка, котрі створять велику «живу» вишиванку, також – виконають пісню «Мамина сорочка» і Державний Гімн України.

Згодом у парку ім. Івана Франка виступатимуть бандуристки, етно-гурти та камерний хор «Жайвір». Крім того, відбудеться показ моделей вишиванок ручної роботи з автентичною і сучасною вишивкою та майстер-класи – зокрема, з хусткування та створення нашийних прикрас.

А на проспекті Свободи усіх охочих частуватимуть 16-метровим пирогом у вигляді вишитого рушника. І це перший такий гігантський «патріотичний» пляцок в Україні. Аби засвідчити досягнення, до Львова запросили представників Книги рекордів України.

Тетяна КОЗИРЄВА. Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА, Львів.