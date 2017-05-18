У Молдові ліберали ініціюють референдум про відставку президента

Голова Ліберальної партії Молдови Міхай Гімпу на прес-конференції в четвер, 18 травня, заявив, що його партія ініціює збір підписів на підтримку проведення референдуму про відставку президента Ігоря Додона, повідомляє NewsMaker.

Гімпу заявив, ліберали змушені ініціювати процедуру відставки глави держави, оскільки "Додон продовжує порушувати Конституцію".

На думку лібералів, Додон порушив Конституцію, коли привітав з перемогою на виборах лідера Придністров'я Вадима Красносільського та коли погодився брати участь у військовому параді в Москві 9 травня.

"Як президент, який за Конституцією є гарантом цілісності країни, міг вітати незаконного президента окупованої території", - обурився Гімпу.