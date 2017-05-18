У Полтаві Івана Мазепу прикрасили "вишивкою"

18 травня українці вже вкотре відзначають День вишиванки – свято, яке сприяє збереженню традицій українського народу, його національної єдності. До цього свята «Укрпошта» розробила і випустила унікальний немаркований конверт, на якому зображено вишитий рушник і напис «Всесвітній день вишиванки». Тож у Полтаві провели урочисте погашення конверта у кімнаті-музеї українського рушникарства Полтавського національного педагогічного університету. Участь у церемонії взяли працівники Полтавської дирекції «Укрпошти», співробітники педагогічного університету, громадськість, студенти. Одночасно ця акція пройшла у Вінниці, Луцьку, Дніпрі, Маріуполі, Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Києві, Кропивницькому, Одесі та інших великих містах України.

Як зауважив доцент кафедри журналістики ПНПУ Гліб Кудряшов, загальний тираж конверта, автором якого є художник-дизайнер Валентина Мефоденко, становить 35 тисяч примірників. Унікальні конверти розподілені по всіх великих містах України. Але найоригінальнішим є поштовий штемпель, який теж спеціально виготовили до Дня вишиванки і який буде дійсним лише один день – 18 травня 2017 року.

Останнім часом марки і конверти, особливо з українською символікою, стали користуватися попитом. Тож іменний поштовий штемпель із написом «Полтава» перетворить звичайний конверт на предмет колекціонування, тому всі охочі тільки сьогодні могли проштампувати його у центральному відділенні пошти.

Право погасити конверт надали ректорові університету Миколі Степаненку, деканові факультету технології та дизайну Валентині Титаренко та представникові «Укрпошти».

Цьогоріч у Полтаві через погодні умови не відбувся традиційний парад вишиванок, однак містяни «одягли» у вишитий виріб пам’ятник Іванові Мазепі: частину постаменту, на якому сидить гетьман, прикрасили принтом у вигляді вишитого рушника з орнаментом.

Богдан ПРОСКУРОВ, Полтава. Фото автора