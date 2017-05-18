У результаті обстрілу в зоні АТО загинули двоє мирних жителів, - Міноборони

Бойовики у районі н.п. Крута Балка обстріляли цивільних осіб, унаслідок чого двоє людей загинули, один зазнав поранень.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"17 травня ц.р. військовослужбовці 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК обстріляли цивільних осіб у районі н.п.Крута Балка, у результаті двоє місцевих мешканців загинуло та одного поранено," - йдеться у повідомленні.

Того ж дня російський військовослужбовець 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК під час суперечки застрелив військовослужбовця, призваного з числа місцевих мешканців, повідомляє розвідка.

Нагадаємо, упродовж минулої доби терористи у зоні АТО 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.